اخبار الخليج – أمانة النواب تدشن برنامج التهيئة البرلمانية للراغبين في الترشح لانتخابات 2022

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج التهيئة البرلمانية للراغبين في الترشح لانتخابات 2022، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، ويأتي البرنامج استكمالاً لسلسلة من البرنامج الثقافة البرلمانية الذي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الشهرين الماضيين لمختلف فئات المجتمع، وانسجاماً مع المنهجية التي تتبعها أمانة النواب والقائمة على تعزيز العمل النيابي وتعميم ثقافة العمل البرلماني وإثراء المسيرة الديمقراطية بما يتناسب مع رؤية البحرين الوطنية 2030، وانطلاقاً من المشروع الوطني الإصلاحي والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وقد تطرق برنامج التهيئة البرلمانية للراغبين في الترشح لانتخابات 2022 خلال اليوم الأول إلى عدد من المحاضرات والورش التدريبية التي تستهدف نشر ثقافة العمل البرلماني على أوسع نطاق وإبراز منجزات النهضة التشريعية والديمقراطية في المملكة، حيث تضمن جدول أعمال اليوم الأول على استعراض نظام الحكم وقراءة في دستور مملكة البحرين وقانون مباشرة الحقوق السياسية قدمه د. مهند الطراونة و د. أحمد شعبان بهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بعدها محاضرة بشأن الدبلوماسية البرلمانية قدمها السيد غازي عبدالمحسن والسيدة أميرة القطاف بإدارة الشعبة البرلمانية، تلى ذلك استعراض اختصاصات وآليات عمل اللجان البرلمانية قدمها السيد جعفر المدحوب والسيدة لولوة الرميثي بإدارة شؤون اللجان والجلسات، بعدها تم عرض آليات العمل في جلسات المجلس قدمها السيد منصور طارق بإدارة الشؤون القانونية.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال اليوم الثاني عرض شامل لأدوات النائب التشريعية والسياسية الرقابية يقدمه السيد علي الوداعي والسيد منصور طارق بإدارة الشؤون القانونية بالمجلس، يليها عرض حقوق وواجبات النائب والحصانة البرلمانية يقدمه د.مهند الطراونة ود. أحمد شعبان بهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بعدها سيتم استعراض الخطاب الملكي السامي وآلية الرد عليه وبرنامج عمل الحكومة يقدمه د. زياد خالد ود. أحمد البدري بهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بعد ذلك سيتم استعراض الدور المالي لمجلس النواب يقدمه د. عبدالله الصادق المستشار الاقتصادي بمجلس النواب.

والجدير بالذكر أن برنامج التهيئة البرلمانية للراغبين في الترشح لانتخابات 2022، تم تنفيذه من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب لرفد العمل السياسي في مملكة البحرين وزيادة الوعي بالممارسة التشريعية والرقابية والبرلمانية من خلال تقديم أجود الخدمات التدريبية، حيث يٌعد البرنامج الذي يقدم لأول مرة من أهم البرامج التوعوية المعمول بها ضمن الخطط الاستراتيجية التثقيفية التي تنتهجها الأمانة العامة لمجلس النواب حيث يساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، الأمر الذي يجعل البرنامج ضمن الجهود الوطنية على المستوى الرسمي.