اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يستقبل اللورد ستيوارت بولاك

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وبحث سبل تعزيز أوجه ومسار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سعادة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، وسعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية.
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