اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يستقبل اللورد ستيوارت بولاك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، اليوم في مكتبه بمقر الوزارة، اللورد ستيوارت بولاك، عضو بمجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وبحث سبل تعزيز أوجه ومسار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.