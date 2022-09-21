اخبار الخليج – السيسي البوعينين: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم أضحت نموذجاً في إرساء السلام الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس محمد ابراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و الامن الوطني بمجلس النواب، أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أضحت نموذجاً يحتذى به في إرساء السلام العالمي، مشيداً بالنهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والداعي إلى تعزيز وإرساء السلام وتعزيز التعايش السلمي على المستوى الدولي والمحلي وفي كافة المحافل العالمية.

وأضاف أن إسهامات مملكة البحرين في إرساء السلام الدولي يؤكد حرص ودعم القيادة الحكيمة للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والتعايش والتسامح والحوار بين الأمم، حتى أصبحت مملكة البحرين مركزًا مهمًا للتعايش والحوار إذ تبلور ذلك في الأمر الملكي السامي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في عام 2018 والعديد من المبادرات الوطنية التي تأتي في سياق الجهود الدولية لإرساء السلام الدولي.

وأشاد السيسي البوعينين بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله في تعزيز قيم السلام والتعايش السلمي من خلال رؤية جلالته السامية لتكون منهجاً أصيلاً لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف القضايا والاستحقاقات الدولية.

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