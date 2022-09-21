النصر يحدد موعد عودة الثلاثي الأجنبي

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استقر نادي النصر موعد عودة ثلاثي الفريق الأجنبي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من الدوري. وحدد النصر يوم 29 سبتمبر الجاري موعدًا لعودة الكاميروني فينست أبو بكر والعاجي جيسلان كونان، والكولومبي دافيد أوسبينا للانتظام في التدريبات قبل استنئاف مباريات دوري روشن السعودي. ويلعب النصر أمام الاتحاد يوم 2 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن.

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