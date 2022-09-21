“ناطح الكبار”.. ماذا قدّم نيوكاسل قبل فترة التوقف الدولي؟

︎ . أنهى فريق نيوكاسل منافسات الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي الحالية في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري. ولم يتلقِ نيوكاسل خلال الجولات السبع التي خاضها الفريق قبل فترة التوقف الحالي سوى خسارة واحدة بالدقيقة الأخيرة من عمر مباراته أمام نظيره ليفربول. وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت موافقتها على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100% في أكتوبر الماضي. ونجح نيوكاسل بخلاف الهزيمة أمام ليفربول بالدقيقة 90+8 في التعادل أمام مانشستر سيتي ـ حامل اللقب ـ بثلاثة أهداف لكل فريق، فيما تعادل فريق ـ”الماكبايس” ـ الطائر الذي يعيش في الهند وبريطانيا ـ في 5 مباريات أخرى. نتائج مباريات فريق نيوكاسل قبل فترة التوقف الدولي: الجولة الأولى: نيوكاسل 2 – 0 نوتينغاهم فورست الجولة الثانية: برايتون 0 – 0 نيوكاسل الجولة الثالثة: نيوكاسل 3 – 3 مانشستر سيتي الجولة الرابعة: وولفرهامبتون 1 – 1 نيوكاسل الجولة الخامسة: ليفربول 2 – 1 نيوكاسل الجولة السادسة: نيوكاسل 0 – 0 كريستال بالاس الجولة السابعة: نيوكاسل 1 – 0 بورنموث ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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