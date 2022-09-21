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قال الدكتور خالد العبد الكريم “نائب رئيس جمعية الذوق العام” أن الذوق العام مكون حي ويتطور وينمو ويغطي جميع مناحي الحياة.
وتابع خلال حديثه عبر “برنامج اليوم” أن الذوق العام هو جزء من مكونا الداخلي، فهو يجري في دمنا وجيناتنا، ونحن نستقيه من ديننا وتراثنا.
وأضاف أنه هذه اللوائح قابلة للتغيير والتبديل، ولذلك وزارة الداخلية كل فترة يحدثونه بحسب ما يتطلب الوضع.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس جمعية الذوق العام: نستقي آداب الذوق العام من ديننا.. واللوائح قابلة للتبديل والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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