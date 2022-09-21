اخبار دوليه – وزيرة البيئة السويسرية: أطفئوا الأنوار واستحموا معاً.. لخفض استهلاك الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والطاقة‭ ‬السويسرية‭ ‬سيمونيتا‭ ‬سوماروجا‭ ‬‮«‬62‭ ‬عامًا‮»‬،‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬لخفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستحمام‭ ‬الجماعي‭.‬

رّوجت‭ ‬الوزيرة‭ ‬لخفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬الشتاء‭ ‬المقبل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيقاف‭ ‬تشغيل‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬استخدامه،‭ ‬وإطفاء‭ ‬الأنوار‭ ‬والاستحمام‭ ‬معاً‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬قوبل‭ ‬اقتراح‭ ‬الوزيرة‭ ‬السويسرية‭ ‬بالسخرية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬اضطرت‭ ‬سوماروغا‭ ‬إلى‭ ‬تدارك‭ ‬تصريحاتها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تاغس‭ ‬أنتسايغر‮»‬‭ ‬السويسرية،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬النصيحة‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬للشباب،‭ ‬وأقرت‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬استحمام‭ ‬الناس‭ ‬معاً‭ ‬يصبح‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬معينة‮»‬‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬أصرت‭ ‬سوماروغا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفكرة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬العموم،‭ ‬وأن‭ ‬الغاية‭ ‬هي‭ ‬بث‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة