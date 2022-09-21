محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزيرة البيئة والمواصلات والطاقة السويسرية سيمونيتا سوماروجا «62 عامًا»، سكان البلاد لخفض استهلاك الطاقة، من خلال الاستحمام الجماعي.
رّوجت الوزيرة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% الشتاء المقبل، من خلال إيقاف تشغيل الكمبيوتر عند عدم استخدامه، وإطفاء الأنوار والاستحمام معاً.
وبعد أن قوبل اقتراح الوزيرة السويسرية بالسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت سوماروغا إلى تدارك تصريحاتها في لقاء آخر مع صحيفة «تاغس أنتسايغر» السويسرية، وقالت إن النصيحة كانت موجهة للشباب، وأقرت بأن «استحمام الناس معاً يصبح غير مناسب بعد سن معينة».
مع ذلك، فقد أصرت سوماروغا على أن الفكرة جيدة في العموم، وأن الغاية هي بث الوعي بين الناس بشأن الحاجة إلى توفير الطاقة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – وزيرة البيئة السويسرية: أطفئوا الأنوار واستحموا معاً.. لخفض استهلاك الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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