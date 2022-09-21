شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يرد على الأزمة التحكيمية بخصوص كلاسيكو الاتحاد والنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم فرهاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفه من قرارات الفيفا بمنع حكام كأس العالم من إدارة مباريات خلال الفترة الجارية، خوفًا من حدوث أمور قد تسبب في إبعادهم عن مسابقة المونديال.

موقف فرهاد من منع حكام المونديال عن مسابقة دوري روشن السعودي 2022/2023

وأكد فرهاد عبد الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "في المرمى": قرار الفيا أمر طبيعي يحدث كل 4 سنوات، قبل كأس العالم، وذلك خوفًا من إصابة الحكام الموندياليين أو من أمور أخرى قد تتسبب في إبعادهم عن المسابقة الدولية".

وواصل:" قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يُحدث أزمة في مباريات الدوري السعودي، حيث نمتلك في الوقت الحالي لجنة الحكام البديلة".

الاتحاد يرفض تعيين حكم محلي..والنصر يوافق

وطالب نادي الاتحاد وفق "أكشن مع وليد"، بالحصول على حكم من الصف الأول، بعدما سدد التكلفة المطلوب من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الإعلامي الفراج، على أن النصر ليش لديه مانع على الحكم المحلي، عكس مجلس إدارة الاتحاد،الذي يعترض على الحكام المحليين "على اعتبار أنها مباراة من المباريات الكبيرة".

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء الأحد الموافق 2 أكتوبر، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويبدأ انطلاق الكلاسيكو المرتقب بين الطرفين في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يرتكز الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، قبل النصر الذي يرتكز في الرابع برصيد 9 نقاط.