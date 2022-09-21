شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان من التعاقدات وخصم نقاط.. عقوبات صارمة تنتظر "الهلال" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مفاوضات نادي الهلال السعودي مع الجناح عبد الرحمن غريب المنضم حديثًا إلى صفوف النصر قادمًا من أهلي جدة "في الصيف الماضي "2022".

الهلال يُخاطب غريب لضمه في الصيف الماضي.

خاطب زعيم آسيا غريب لضمه في يوليو 2023، بعد انتهاء عقوبة حرمان الزعيم من التعاقدات، التي يحرم الهلال من إجراءها بسبب قضيه محمد كنو.

وشدد الرشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "تويتر"، إلى أن الهلال خاطب غريب دون موافقة الإدارة الأهلاوية، التي رفضت إتمام الصفقة، فيما بعد.

عقوبات صارمة تنتظر الهلال

وأشار الرشيد إلى مدى العقوبة التي سيتعرض لها نادي الهلال سيكون عرضة لعقوبات شديدة للغاية، قد تزيد عن حرمانه من التعاقدات، وقد تصل لخصم نقاط.

النصر يفوز بـ سباق ضم غريب

نجح نادي النصر السعودي في حسم صفقة "عبد الرحمن غريب" لصالحه، بعدما ضمه من صفوف أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية 2022، وسط صدمة وزهول من جانب الأندية المهتمة بخدماته.

ويرتبط صاحب الـ 25 عامًا بعقد مع العالمي مستمر حتى 4 أعوام، وتحديدًا “صيف 2026”.

أرقام عبدالرحمن غريب مع النصر 2022/2023

شارك الجناح السعودي منذ انضمامه إلى صفوف العميد في 4 مباريات، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد في شباك الخصم.

موعد افتتاح منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين

وفي سياق آخر.. من المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023 يوم السبت الموافق 1 من أكتوبر القادم بمواجهة تجمع بين ضمك والطائي.

وتشهد منافسات الأسبوع الخامس من دوري روشن كلاسيكو ناري يجمع بين النصر والاتحاد في مرسول بارك يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر في ختام أحداث الجولة.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة التي تجمع بين النصر والاتحاد في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.