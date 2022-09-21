محافظ جدة يدشن معرض “للموهبة دار”

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح محافظ جدة سمو الأمير سعود بن جلوي، غداً الأربعاء، معرض مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الذي يحمل عنوان (هي لنا دار وللموهبة دار)، في رد سي مول بحدة، والذي تقيمه المؤسسة ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ92.

ويتضمن معرض موهبة الذي يستمر 3 أيام، توزيع نحو 2000 منحة تعليمية مختلفة للجمهور، ومشاركة أبرز موهوبي المملكة، وأبطال آيسف، ومجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، على مدار الأيام الثلاثة من الأربعاء إلى الجمعة الموافق 21- 23 سبتمبر الجاري، إضافة إلى معرض مصور يضم 92 صورة، تروي قصة الموهوبين السعوديين، من اكتشاف موهبتهم وحتى رعايتها، إلى حصدهم الإنجازات الدولية.

ويحوي معرض موهبة عدة أركان، تتضمن: عرض (92) صورة للطلبة الفائزين بالمشاركات المحلية والدولية، تحكي نماذج من نجاحات موهبة، وأسئلة ومسابقات وجوائز لزوار المعرض، ومنحاً مجانية لبرامج موهبة المتنوعة والمختلفة.

كما يتضمن المعرض استعراض نماذج سعودية من طلاب موهبة، حققوا العالمية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي يحوي مسابقات عامة، وأسئلة ومقاييس متنوعة، فيما يضم ركن آخر فعالية ورشة “أنا موهبة” التفاعلية للأطفال، التي تشتمل على أنشطة لمهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.

وتروي احتفالات اليوم الوطني السعودي للعالم، تاريخ المملكة على مدى 92 عاماً، وملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.