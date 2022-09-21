في الذكرى الثامنة لـ”نكبة الحوثي” تعز ضحية محاولات الاخوان تكريس الولاء للحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

يصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ 8 لـ”نكبة الحوثي” التي حلت باليمن في 21 سبتمبر 2014، في انقلاب جاء بدعم وتمويل وتدريب ومعدات من نظام إيران، تخللتها هجمات إرهابية دموية داخلية امتدت للمملكة باستخدام الصواريخ الباليستية والعبوات والألغام البحرية والمسيرات.

ويتزامن نشر الإخوان الإرهابية للفوضى في تعز مع ذكرى “اليوم المشؤوم” أو “يوم النكبة” كما يقول اليمنيون ذاك الذي سقطت فيه صنعاء بيد مليشيات الحوثي في أكبر انتكاسة بتاريخ هذا البلد.

ولم يتوقف الإخوان يوما عن خدمة مليشيات الحوثي، فالأيادي التي أدمنت العبث، تواصل إغراق اليمن بالفوضى وترهيب المنظمات.

ومساء أمس الثلاثاء، فجرت عناصر إخوانية مسلحة، اشتباكات عنيفة بجوار نقطة إغاثية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في مدينة تعز جنوبي اليمن، ما خلف عددا من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر محلية في تعز، إن 3 أشخاص قتلوا بينهم مدني، وأصيب 5 بينهم 3 حالات بالغة الخطورة في الاشتباكات المسلحة الذي فجرتها عناصر مسلحة تابعة للإخوان الإرهابية قرب نقطة التوزيع الإغاثية في حي “الثورة” في قلب المدينة المحاصرة حوثيا منذ سنوات.

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واعتبرت المصادر الاشتباكات عملا منظم ومدبرا يستهدف تهديد البيئة الآمنة التي وفرتها الحكومة اليمنية لعمل المنظمات الدولية في المناطق المحررة.

وتفاقم فوضى الإخوان الوضع الإنساني داخل مدينة تعز، إذ تهدد الاشتباكات قرب النقاط الإغاثية بإغلاق مقار المنظمات الدولية التي يتطلب عملها بيئة أمنية آمنة ما يحرم ملايين المواطنين المحاصرين من المساعدات.

وتسعى أيادي الفوضى الإخوانية إلى إظهار المحافظات المحررة بما فيه تعز، على أنها بيئة غير صالحة لعمل وكالات العون والإغاثة الدولية في مخطط يستهدف إجبار المنظمات الدولية على العودة للعمل من مناطق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.