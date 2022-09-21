محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.

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