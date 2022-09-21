سمو أميرالجوف يستقبل أمين المنطقة ويشهد توقيع 26 عقداً استثمارياً بقيمة تتجاوز 194 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم من خلال موقعها اللوجيستي في تسريع حركة التجارة وأثرها الاقتصادي بين المملكة وجيرانها، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منوهاً بما تحظى به المنطقة من دعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، في مختلف مجالات وجوانب التنمية، جعلتها إضافة لما حباها الله من المقومات الاقتصادية والطبيعية والتراثية إحدى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال استقبل سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان يرافقه عدد من المستثمرين.

وشهد سموه خلال الاستقبال توقيع عقود 26 مشروعاً استثمارياً لأمانة المنطقة مع المستثمرين بقيمة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال، تنوعت ما بين مخططات خدمية ومنتجعات سياحية وترفيهية ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية ولوحات دعائية وغيرها.

وأشاد سموه بمخرجات ملتقى “استثمر بالجوف” الذي أقيم بالمنطقة مؤخراً، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز النهضة الاقتصادية.

واطلع سموه على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة الجوف بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري بما يحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.

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بدوره قدم المهندس عاطف الشرعان شكره وتقديره لسموه على ما يجده القطاع البلدي وملف الاستثمار من دعم واهتمام من قبل سموه، مؤكداً حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية النوعية لزيادة الإيرادات والإسهام في الحراك الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أبناء المنطقة.