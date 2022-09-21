اخبار الخليج – مملكة البحرين تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «مأمونية الدواء»

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2022، وايمانًا بأهمية هذا اليوم وتحقيقاً لأهدافه، نظم القطاع الصحي وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات القطاع الخاص، احتفالاً باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (مأمونية الأدوية)، وذلك في مجمع الرملي بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من مختلف الجهات.
وقد تضمن الاحتفال معرضًا صحيًا تثقيفيًا ضم 6 محطات توعوية للجمهور مع تواجد شاشة عرض تقدم فيديوهات توعوية وتثقيفية، كما تم التنسيق مع عددِ من الجهات لإضاءة معالم مملكة البحرين باللون البرتقالي، إذ يهدف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 إلى زيادة الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأخطاء والممارسات الدوائية غير المأمونة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية، وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى الوقاية من الأخطاء الدوائية والحد من الأضرار المتصلة بالأدوية، وتمكين المرضى والأسر من المشاركة بنشاط في الاستخدام المأمون للدواء، ورفع مستوى تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى «الدواء دون أضرار».
وهناك العديد من الأنشطة التي حثت منظمة الصحة العالمية على العمل بها خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، إذ تتمثل العلامة المميزة للاحتفال هذا العام في إضاءة الآثار والمعالم الوطنية البارزة باللون البرتقالي. الذي يرمز إلى الدور المحوري لسلامة المرضى في جهود البلدان الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ تمثل هذه البادرة الرمزية اعترافا علنيًا بالغ الوضوح بأهمية الممارسات الدوائية المأمونة على الصعيد العالمي.
كما تشمل أنشطة الاحتفال بهذا اليوم تنظيم الفعاليات التثقيفية وعقد ورش العمل وعرض مقاطع فيديو ترويجية للترويج لليوم العالمي لسلامة المرضى 2022، وتشجيع مختلف الجهات المعنية بالدعوة إلى سلامة المرضى وتنظيم فعاليات بهذه المناسبة الصحية الهادفة.
من جهة أخرى، وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم تم تخصيص اليوم الثاني لعقد ورشة عمل علمية متخصصة للكوادر الطبية التي تعمل في مختلف القطاعات الصحية في المملكة وذلك بعنوان (الأهداف العالمية لسلامة المرضى في القطاع الصحي)، التي قدمتها كل من الدكتورة خاتون شبر استشاري طب عائلة ورئيس لجنة الجودة وإدارة المخاطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والسيدة إيمان العالي القائم بأعمال رئيس الصيدليات في المستشفيات الحكومية والدكتور ثامر الشمري المستشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية.
وشهدت فعاليات ورشة العمل التي نظمت بالتعاون بين وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين كلمة ألقتها ممثلة منظمة الصحة العالمية ومدير المكتب في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة أشادت من خلالها بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال سلامة المرضى ومجال تعزيز الشراكة بين المنظمة ومملكة البحرين لتقديم الدعم وتفعيل الإستراتيجيات الرامية إلى تأمين سلامة المرضى ومأمونية الدواء وتحقيق أهم الأهداف المنشودة.
كما ألقت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة كلمة خلال الورشة أكدت فيها على أهداف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى وأهمية تعزيز وإذكاء الوعي بين أفراد المجتمع والكوادر الطبية حول أهمية إبراز أهداف سلامة المرضى والاستخدام الآمن للدواء من غير أضرار.
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