اخبار الخليج – مملكة البحرين تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «مأمونية الدواء»

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬2022،‭ ‬وايمانًا‭ ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لأهدافه،‭ ‬نظم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬ومستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬احتفالاً‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬مأمونية‭ ‬الأدوية‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭.‬

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وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الاحتفال‭ ‬معرضًا‭ ‬صحيًا‭ ‬تثقيفيًا‭ ‬ضم‭ ‬6‭ ‬محطات‭ ‬توعوية‭ ‬للجمهور‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬شاشة‭ ‬عرض‭ ‬تقدم‭ ‬فيديوهات‭ ‬توعوية‭ ‬وتثقيفية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬عددِ‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬لإضاءة‭ ‬معالم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باللون‭ ‬البرتقالي،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬بالعبء‭ ‬الكبير‭ ‬للأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬والممارسات‭ ‬الدوائية‭ ‬غير‭ ‬المأمونة،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتحسين‭ ‬مأمونية‭ ‬الأدوية،‭ ‬وإشراك‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدوائية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬المتصلة‭ ‬بالأدوية،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرضى‭ ‬والأسر‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬الاستخدام‭ ‬المأمون‭ ‬للدواء،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬تنفيذ‭ ‬التحدي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬‮«‬الدواء‭ ‬دون‭ ‬أضرار‮»‬‭.‬

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وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬حثت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى،‭ ‬إذ‭ ‬تتمثل‭ ‬العلامة‭ ‬المميزة‭ ‬للاحتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إضاءة‭ ‬الآثار‭ ‬والمعالم‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة‭ ‬باللون‭ ‬البرتقالي‭. ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬البلدان‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬إذ‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬الرمزية‭ ‬اعترافا‭ ‬علنيًا‭ ‬بالغ‭ ‬الوضوح‭ ‬بأهمية‭ ‬الممارسات‭ ‬الدوائية‭ ‬المأمونة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

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كما‭ ‬تشمل‭ ‬أنشطة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التثقيفية‭ ‬وعقد‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬وعرض‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬ترويجية‭ ‬للترويج‭ ‬لليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬2022،‭ ‬وتشجيع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الصحية‭ ‬الهادفة‭.‬

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من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬علمية‭ ‬متخصصة‭ ‬للكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬بعنوان‭ (‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬خاتون‭ ‬شبر‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬عائلة‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الجودة‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬والسيدة‭ ‬إيمان‭ ‬العالي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والدكتور‭ ‬ثامر‭ ‬الشمري‭ ‬المستشار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

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وشهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمكتب‭ ‬القطري‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬ممثلة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومدير‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬أشادت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬ومجال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المنظمة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وتفعيل‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬ومأمونية‭ ‬الدواء‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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كما‭ ‬ألقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬الشربتي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬وإذكاء‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬إبراز‭ ‬أهداف‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬والاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للدواء‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أضرار‭.‬