اخبار الخليج – السياحة شريكا استراتيجيا لمهرجان «بحرين كوميك كون»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن دخولها كشريك استراتيجي لمهرجان «بحرين كوميك كون»، الحدث الأكبر من نوعه في مملكة البحرين، والذي سيتم تنظيمه على مدى يومي 28 و29 أكتوبر في حلبة البحرين الدولية.
ويقدم مهرجان «بحرين كوميك كون» الكثير من الأنشطة الفنية والترفيهية، ويسلط الضوء على عدد من مشاهير الكوميكس من استوديوهات أفلام هوليوود إلى شركات الألعاب الدولية.
وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ناصر قائدي إن دعم مهرجان «بحرين كوميك كون» يعكس حرص الهيئة على إثراء جدول الفعاليات السياحة والترفيهية في مملكة البحرين، وتنويع المنتج السياحي، وزيادة مدة إقامة السائح والزائر، ورفع معدلات إنفاقه، وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته.
وفي تصريح له على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السياحة ومهرجان «بحرين كوميك كون» أكد د. قائدي أن هيئة السياحة ستقدم كل المساندة اللازمة لهذه الفعالية على صعيد التنظيم والترويج لهذه الفعالية الفريدة من نوعها.
وأضاف «يعود هذا المهرجان للانعقاد لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا، ويبني على النجاح الكبير للدورات السابقة منه، وقدرته على استقطاب شريحة واسعة من المتابعين والمهتمين بمجال الكوميكس، خاصة من الشباب والناشئة، من داخل وخارج البحرين».
من جانبهما، اعتبر كل من السيد خالد بوخيري والسيد سلمان بوخيري؛ المديران الإداريان في مهرجان «بحرين كوميك كون» أن الشراكة مع هيئة البحرين للسياحة في تنظيم هذا المهرجان من شأنها منحه زخما غير مسبوق على صعيد الاهتمام والتوسع وتنوع برنامج الفعاليات الحافل الذي سيقدمه.
وأوضحا أن «بحرين كوميك كون» سيضم قاعة للعارضين تمكن المشتغلين في الكوميكس من جميع أنحاء العالم من عرض منتجاتهم وأعمالهم التي ترتبط بشكل أساسي بالفيلم والألعاب وعالم الكوميديا، كما ستضم القاعة أنشطة أخرى.
هذا وسيتضمن المهرجان العديد من ورش العمل مثل الدبلجة الصوتية للرسوم المتحركة وتعبيرات الوجه وكتابات السيناريو ورسم الرسوم المتحركة وغيرها الكثير، بما في ذلك صالة سينما واستوديو يعرض المقاطع الدعائية الجديدة.
وسيحل السيد بول أندرسون ديفيد أنجيلو، الذي يلعب دور آرثر شيلبي في أشهر مسلسلات نتفلكس، بياكي بلينديرس، كأحد النجوم الضيوف الرئيسيين في المهرجان، كما ستشمل مجموعات الضيوف الأخرى مشاهير من عروض أخرى على نتفلكس ونجوم دبليو دبلو إيه ومؤثرين عالميين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك أيضًا الفنان الأكثر شهرة لعمله في «مارفيل» و»حرب النجوم»، إضافة إلى أن فنانين من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي سيعرضون مواهبهم أيضًا، ما يجعل من حضور هذا الحدث فرصة للجميع لا يمكن تفويتها.
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