اخبار الخليج – السياحة شريكا استراتيجيا لمهرجان «بحرين كوميك كون»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عن‭ ‬دخولها‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لمهرجان‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬،‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

ويقدم‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬الكوميكس‭ ‬من‭ ‬استوديوهات‭ ‬أفلام‭ ‬هوليوود‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولية‭.‬

وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬جدول‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيهية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬وزيادة‭ ‬مدة‭ ‬إقامة‭ ‬السائح‭ ‬والزائر،‭ ‬ورفع‭ ‬معدلات‭ ‬إنفاقه،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاته‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاته‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬ومهرجان‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬قائدي‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬ستقدم‭ ‬كل‭ ‬المساندة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنظيم‭ ‬والترويج‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يعود‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬للانعقاد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ويبني‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للدورات‭ ‬السابقة‭ ‬منه،‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الكوميكس،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة،‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬اعتبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬بوخيري‭ ‬والسيد‭ ‬سلمان‭ ‬بوخيري؛‭ ‬المديران‭ ‬الإداريان‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬منحه‭ ‬زخما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتوسع‭ ‬وتنوع‭ ‬برنامج‭ ‬الفعاليات‭ ‬الحافل‭ ‬الذي‭ ‬سيقدمه‭.‬

وأوضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬‭ ‬سيضم‭ ‬قاعة‭ ‬للعارضين‭ ‬تمكن‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬الكوميكس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وأعمالهم‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بالفيلم‭ ‬والألعاب‭ ‬وعالم‭ ‬الكوميديا،‭ ‬كما‭ ‬ستضم‭ ‬القاعة‭ ‬أنشطة‭ ‬أخرى‭.‬

هذا‭ ‬وسيتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مثل‭ ‬الدبلجة‭ ‬الصوتية‭ ‬للرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬وتعبيرات‭ ‬الوجه‭ ‬وكتابات‭ ‬السيناريو‭ ‬ورسم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صالة‭ ‬سينما‭ ‬واستوديو‭ ‬يعرض‭ ‬المقاطع‭ ‬الدعائية‭ ‬الجديدة‭.‬

وسيحل‭ ‬السيد‭ ‬بول‭ ‬أندرسون‭ ‬ديفيد‭ ‬أنجيلو،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬آرثر‭ ‬شيلبي‭ ‬في‭ ‬أشهر‭ ‬مسلسلات‭ ‬نتفلكس،‭ ‬بياكي‭ ‬بلينديرس،‭ ‬كأحد‭ ‬النجوم‭ ‬الضيوف‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬كما‭ ‬ستشمل‭ ‬مجموعات‭ ‬الضيوف‭ ‬الأخرى‭ ‬مشاهير‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬نتفلكس‭ ‬ونجوم‭ ‬دبليو‭ ‬دبلو‭ ‬إيه‭ ‬ومؤثرين‭ ‬عالميين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬الفنان‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬لعمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬مارفيل‮»‬‭ ‬و»حرب‭ ‬النجوم‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬سيعرضون‭ ‬مواهبهم‭ ‬أيضًا،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬للجميع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفويتها‭.‬