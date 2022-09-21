اخبار الخليج – منظمة العمل العربية تكرم نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بسيم الذوادي

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬العربية،‭ ‬خلال‭ ‬احتفائها‭ ‬بروّاد‭ ‬العمل‭ ‬العرب،‭ ‬النقابي‭ ‬البحريني‭ ‬بسيم‭ ‬جاسم‭ ‬الذوادي‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬العمال،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش،‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬48‭) ‬لمؤتمر‭ ‬العمل‭ ‬العربي،‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ (‬17‭ ‬–‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التكريم‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالكفاءات‭ ‬العمالية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وحضورها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬جاء‭ ‬اهتماماً‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬العربية‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬بإعتبارهم‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬والإنتاج،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬للنقابي‭ ‬بسيم‭ ‬جاسم‭ ‬الذوادي‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬‮٢٥‬‭ ‬سنة،‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬مثال‭ ‬الشخصية‭ ‬العمالية‭ ‬المخلصة‭ ‬والمتفانية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عملها‭ ‬المهني‭ ‬والنقابي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يعكس‭ ‬تقدير‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬العربية‭ ‬لعمال‭ ‬البحرين‭ ‬كافة‭ ‬ودورهم‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬بلادهم‭ ‬البحرين‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الذوادي‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬لعلى‭ ‬مدار‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬عاماً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬للنقابة‭ ‬الحرة‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو،‭ ‬و‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتنظيم‭ ‬الداخلي‭ ‬بالمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحادالحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،و‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ (‬بابكو‭)‬،‭ ‬وممثل‭ ‬العمال‭ ‬بالمجلس‭ ‬النوعي‭ ‬للتدريب‭ ‬المهني‭ ‬بقطاع‭ ‬الصناعة‭.‬