محمد بن مسعود - الدمام - كرمت منظمة العمل العربية، خلال احتفائها بروّاد العمل العرب، النقابي البحريني بسيم جاسم الذوادي عن فئة العمال، وذلك على هامش، أعمال الدورة الـ(48) لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في الفترة من (17 – 25 سبتمبر 2022)، حيث تم التكريم بحضور وزير العمل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد.
وبهذه المناسبة، أشاد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالكفاءات العمالية البحرينية ومساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة وحضورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مؤكداً ان هذا التكريم جاء اهتماماً من منظمة العمل العربية بالكفاءات الوطنية العاملة بإعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية التنمية والإنتاج، مشيداً بالمسيرة الحافلة للنقابي بسيم جاسم الذوادي والتي امتدت لأكثر من ٢٥ سنة، كان فيها مثال الشخصية العمالية المخلصة والمتفانية في أداء عملها المهني والنقابي.
وأشار إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير أطراف الإنتاج العربية لعمال البحرين كافة ودورهم المشهود في النهضة التنموية التي تشهدها بلادهم البحرين.
يذكر ان الذوادي شغل عدة مناصب في شركة نفط البحرين (بابكو) لعلى مدار ٢٠ عاماً، إضافة إلى منصب الأمين المالي للنقابة الحرة لعمال شركة بابكو، و نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بالمجلس التنفيذي للاتحادالحر لنقابات عمال البحرين،و رئيس اللجنة العمالية في شركة (بابكو)، وممثل العمال بالمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - مملكة البحرين تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «مأمونية الدواء»
- اخبار الخليج - السياحة شريكا استراتيجيا لمهرجان «بحرين كوميك كون»
- “تعليم ينبع” تستقبل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة بـ 16 فعالية
- هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة خلال شهر يوليو 2022م بنسبة 26.4%
- زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – منظمة العمل العربية تكرم نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بسيم الذوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.