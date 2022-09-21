دراسة: السكري يرفع مخاطر الإصابة بعدوى المسالك البولية

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أوضحت دراسة علمية أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد، أن مرض السكري يرفع مخاطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

وأشارت إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى تركيزات الجلوكوز المرتفعة في مرضى السكري، ما يقلل من مستويات المضادات الحيوية الطبيعية في الجسم، وفقا لـ «العربية»، نقلا عن «Medical express».

وكشفت الدراسة أن انخفاض مستويات هذه المضادات الحيوية، يضعف وظيفة الحاجز الواقي لخلايا المثانة البولية ويزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

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Source almnatiq

