“تعليم ينبع” تستقبل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة بـ 16 فعالية

︎

.

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار” في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، الذي جسّد فيه جلالة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ورجاله البواسل، أقوى ملاحم الكفاح والنضال؛ حتى اكتمل توحيد الوطن كعقدٍ فريد، وامتد تاريخه المشرق، بفضل الله، ثم بفضل اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب مسطرًا أروع صور الولاء والطاعة لدولته وولاة أمره، وها هي اليوم دارنا “المملكة العربية السعودية” تضرب أروع المثل كأنموذج فريد للدولة ذات الجذور العميقة في التاريخ أصالةً ومجداً، والحاضرة بقوة في مصاف الدول المتقدمة في المجالات كافة، في ظل رؤية الحاضر للمستقبل، وبرنامج التحول الوطني.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بإدارة تعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن الإدارة التعليمية استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بهذه المناسبة لمدة خمسة أيام، بدءًا من يوم الأحد 1444/2/29هـ حتى يوم الخميس 1444/3/3هـ، وتشمل الفعاليات المقامة عديداً من العروض الترفيهية والفنية المتنوعة، والمسابقات الثقافية، والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال، والتي تهدف في مجملها إلى إبراز جهود المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وتأكيد الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وأشارت “العلوني”، إلى أن خطة الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 16 فعالية سيجري تنفيذها على مدى الأسبوع القادم في مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، مضيفة أن الفعاليات التي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوّع بين أوبريت وفولكلور للوطن، وندوات تاريخية ووطنية، إضافة إلى عديدٍ من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية، والمعارض المصاحبة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

