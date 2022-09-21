“شؤون الحرمين” تعلن استعداداتها لاستقبال المعتمرين خلال إجازة اليوم الوطني

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال الزوار والمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام خلال إجازة اليوم الوطني.
وقامت إدارة تفويج المصلين التابعة للوكالة بتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم والحرص على عدم الجلوس في المشايات الرئيسية والفرعية وذلك عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود.
وذكر مدير إدارة تفويج المصلين، خلف بن نجر العتيبي، أن الوكالة حريصة على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.
يذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
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Source akhbaar24
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