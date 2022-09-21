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المناطق-الرياض
لليوم الرابع على التوالي، تشهد إيران مظاهرات واسعة بعد انضمام مدن كبرى جديدة احتجاجا على قتل الشرطة الإيرانية للشابة الكردية “مهسا أميني” بعد اعتقالها بذريعة عدم التزامها بالحجاب الإجباري الذي تفرضه السلطات الإيرانية.
وانضمت مدن مثل تبريز وشيراز وإيلام وهمدان وسبزوار وقزوين وقم وزنجان وكرمان إلى الاحتجاجات العارمة في إيران.
وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد النظام وطالبوا برحيل رموزه وعلى رأسهم المرشد خامنئي، ومن هذه الهتافات: الموت للديكتاتور والموت لخامنئي.
وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين المحتجين في مدينة تبريز، شمال غربي إيران، بعد انضمام المدينة اليوم إلى الاحتجاجات الواسعة.
ونظم الطلاب الجامعيون تجمعات احتجاجية في عدة جامعات مختلفة، ورددوا هتافات ضد النظام، وركل عدد من الطلاب صورة المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وكانت مهسا أميني قد توفيت بعد تعرضها لاعتداء من قبل عناصر شرطة الأخلاق وهو ما أدى إلى ردود فعل عديدة، وخروج احتجاجات حاشدة في الشوارع، كانت بمثابة الشرارة التي أخرجت النار من تحت الرماد.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر اتساع المظاهرات في إيران لليوم الرابع.. ودخول مدن كبرى على خط الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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