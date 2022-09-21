“الغذاء والدواء” تكشف عن طرق التسمّم بالمبيدات والإسعافات الأولية اللازمة

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أبرز طرق التسمّم بالمبيد وأعراضه، والإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند التعرُّض له.

وأوضحت الهيئة أن التسمّم بالمبيد يمكن أن يكون عن طريق الفم، سواء بتناول الطعام أو الشراب في أثناء عملية الرش أو الطعام الملوّث بالمبيدات، أو عن طريق ملامسة المبيدات للبشرة، أو عن طريق الاستنشاق المباشر للمبيد؛ ما يؤثر في الرئتين.

وأشارت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن هناك عدة أعراض للتسمّم بالمبيدات، تشمل: الدوخة والصداع والغثيان والتقيؤ والغيبوبة، وصعوبة التنفس وآلام المعدة وتهيج العينين.

ونصحت الهيئة باتباع الإسعافات الأولية اللازمة في هذه الحالات، منها أنه يجب الحرص على قراءة ملصق المبيد واتباع التعليمات، ويُفضل الإسراع في نزع الملابس المعرّضة للمبيد وغسل الجلد بالماء والصابون حال ملامسته المبيد، وغسل العينين بماءٍ نظيفٍ لمدة 10 – 15 دقيقة عند تعرُّض العينين له.

وحذّرت من التقيؤ عند ابتلاع المبيد، إلا في الحالات التي تُذكر على ملصق العبوة، مشيرة إلى أن المُصاب يُعطى العلاجات الطبية ومضادات التسمّم حسب نوع المبيد والأعراض الظاهرة فوراً، ناصحة بنقل المريض الذي يواجه صعوبة في التنفس إلى مكانٍ جيد التهوية، ثم يُنقل للمستشفى أو استدعاء سيارة إسعاف، مع تزويد الطبيب بملصق عبوة المبيد.

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Source almnatiq

