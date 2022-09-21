“بوتين” يُعلن عملية التعبئة في صفوف الجيش الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن عن عملية تعبئة جزئية في صفوف القوات المسلحة.

ونقلت على بوتين تأكيده أنه اتخذ قرار ضربة استباقية والهدف منها تحرير الأراضي في دونباس.

وأوضح أن نظام كييف شن عملية إبادة جماعية لسكان دونيتسك ولوجانسك، متسائلًا كيف تستخدم المرتزقة في القتال بقيادة حلف الناتو؟

وأكد أن الغرب لا يريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يتحدث عن الدفاع عن أراضي روسيا وأن الغرب يريد تدمير بلاده.

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وأكد أنه طلب من الحكومة إعطاء وضع قانوني للمتطوعين الذين يقاتلون في دونباس، مشيرًا إلى أن البرلمان في دونباس اتخذ قرارًا باجراء الاستفتاء وطلبوا دعمنا بغية تقرير مصير الناس وندعم هذا القرار.

في الوقت نفسه كشف الجيش الأوكراني، أن عدد من لقوا حتفهم من الجيش الروسي منذ بدء الغزو إلى اليوم وصل إلى 54810 شخصًا.