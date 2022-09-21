«إيجار»: لا يمكن تعديل ممثل المستأجر بعقد الإيجار في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه لا يمكن التعديل على ممثل المستأجر في حال كان العقد ساريًا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على سؤال لأحد المستفيدين.

وكتب السائل يقول: “عندي عقد إيجار مبني باسم الشركة، ويوجد موظف تم فصله من الشركة، وفي العقد هو الممثل للشركة نريد تغيير ممثل المستأجر في عقد الإيجار”.

وردت “إيجار” قائلة: “غير متاح التعديل على ممثل المستأجر في حال العقد ساري، بالإمكان إلغاء العقد بموافقة الطرفين ثم إبرام عقد جديد”.

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ومؤخرًا، كشفت شبكة “إيجار”، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

وأوضحت “إيجار” أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقداً جديداً أو تجديداً لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة.

كما بينّت أن رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك.