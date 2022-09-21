ارتفاع أسعار النفط .. و”برنت” إلى 91.19 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية، إلى جانب انتظار قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر الجاري، تزامنًا مع ارتفاع مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، ومخزون المقطرات 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي.

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كما يترقب المستثمرون قرار أسعار الفائدة الأمريكية والذي من المتوقع أن يتضمن زيادة قدرها 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، مع وجود احتمالية اتجاه البنك لزيادة تصل إلى 100 نقطة أساس.

وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة على المدى القصير، أشار “أمين الناصر” الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” في تصريحات نقلتها “رويترز” أثناء منتدى بسويسرا، إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في سوق النفط قد تتلاشى بمجرد انتعاش الاقتصادات وارتفاع الطلب بشكل أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.62% أو بنحو 57 سنتًا إلى 91.19 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما هبطت دون 91 دولارًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% أو 42 سنتًا إلى 84.42 دولار للبرميل.