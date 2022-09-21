اخبار دوليه – بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش ابتداء من الأربعاء: الغرب يريد تدمير روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬التعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬الروسية‭.‬ وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬وجهها‭ ‬للشعب‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬تدمير‭ ‬بلادنا‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭.‬ وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هدف‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬إضعاف‭ ‬وتقسيم‭ ‬وتدمير‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬،‭ ‬وأردف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يقولون‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إنهم‭ ‬نجحوا‭ ‬بتدمير‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬وحان‭ ‬وقت‭ ‬روسيا‭ ‬الآن‭ ‬لتتقسم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬وأطراف‭ ‬متصارعة»ـ‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭.‬

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