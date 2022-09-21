باحثة: الإكثار من شرب الماء يحمي من الخرف وأمراض الشيخوخة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت باحثة طبية مختصة في علم التغذية، أن الإكثار من شرب الماء يحمي من الخرف وأمراض الشيخوخة.

وأوصت الباحثة المختصة في علم التغذية، نيتي بيتل، المتقدمين في السن بالإكثار من شرب الماء بين الحين والآخر، وعدم الانتظار إلى الشعور بعطش لافت من أجل إمداد الجسم بما يحتاجه، وفق ما نقله موقع “ويل آند غود” عن الباحثة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإنسان يصبح أقل شعورًا بالعطش مع التقدم في العمر، لكن هذا لا يعني أنه ليس في حاجة إلى أن يشرب بشكل كاف، بل عليه الإكثار من الشرب وعدم الانتظار حتى يشعر بالعطش، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

ويتسبب قلة شرب الماء في الكثير من المتاعب والأمراض لدى كبار السن، لكن هذا الأمر لا يجري الانتباه له، فيعتقد البعض أن الشعور بالإعياء والألم ناجم عن أعراض جانبية لبعض الأدوية، وليس بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء.

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ولفتت الباحثة إلى أن الجسم يحتاج إلى الماء في الكثير من وظائفه، فهو ضروري لأجل عمل الخلايا، وإحداث مرونة في العضلات وضخ الدم.

وبشكل عام، يساعد شرب الماء على إبقاء بشرة الإنسان في حالة نضارة، كما يحافظ على الصحة ويساعد في مواجهة زيادة الوزن وعسر الهضم.