الأحساء والمرتفعات.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا مع رطوبة محسوسة على معظم أنحاء المملكة.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب الأحساء والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار خفيفة على هذه المناطق

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.