متى تمنع التأمينات والتقاعد صرف الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على إحدى المواطنات.

ووجهت إحدى المواطنات سؤالاً لخدمة المستفيدين قالت فيه: “الإفصاح عن الدخل من التأمينات هل يكون إجمالي الراتب قبل خصم التأمينات أم بعد الخصم؟”.

ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الجمعة، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل أيام، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

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وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.