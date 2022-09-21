محلل طقس: تراجع حدة الحر تدريجيًّا بالمناطق الشمالية والوسطى بدءًا من نهاية الأسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تراجع حدة الحر تدريجيًّا بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري في عدة مناطق.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن الحر سيخف تدريجيًّا على المناطق الشمالية والوسطى وشمال المناطق الغربية، من نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح أن الأجواء تبقى حارة نسبيًا بوسط النهار؛ عازيًا ذلك إلى تمركز الهواء البارد في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن المناطق الوسطى من المتوقع أن تودع درجات الحرارة الأربعينية الأسبوع المقبل، وذلك كما ودعتها المناطق الشمالية من قبل.