سمو وزير الخارجية يترأس الجانب الخليجي في اجتماع الترويكا مع بريطانيا

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المناطق_واس

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع المملكة المتحدة، وترأس الجانب البريطاني معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.

وجدد سمو وزير الخارجية التعازي والمواساة في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، كما جدد سموه تهاني قيادة المملكة لجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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Source almnatiq

