“الصحة” توجه نصيحة لتجنيب الأطفال عدوى الأنفلونزا والنزلات المعوية

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حذرت وزارة الصحة، الطلاب والطالبات، من أن الأنفلونزا والنزلات المعوية من أكثر الأمراض الشائعة في المدارس.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تعليم الطفل غسل يديه بشكل منتظم لتجنب العدوى.

وأشارت إلى أن أكثر الحـوادث المنزلية شيوعًا للأطفال، هي ابتلاع المواد الكيميائية أو قطع الألعاب، والسقوط أو الحروق ، داعية إلى إبعاد كل ما يسبب الحـوادث عنهم.





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Source akhbaar24

