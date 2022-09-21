عقب تقديم العرض.. مديرة سيرك “دو سوليه” لـ “أخبار 24”: كأن العالم اجتمع في الرياض للاحتفال باليوم الوطني

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قدمت فرقة سيرك “دو سوليه” عرض السيرك العالمي “ثروة وطن” ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار “هي لنا دار”.

ويقدم السيرك عرضًا مميزًا في أحد أضخم عروضه العالمية المنفردة والمصممة خصيصاً لليوم الوطني السعودي 92، بعنوان “ثروة وطن” على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، على مدى 4 أيام متتالية، ابتداء من أمس (الثلاثاء) وحتى السبت 24 سبتمبر.

وقالت مديرة عرض سيرك دو سوليه، لولو والي، في تصريح خاص لـ “أخبار 24“، إن عدد المشاركين في العرض السحري يبلغ عددهم 39 فرداً منهم اثنان سعوديان، أما الباقون فمن دول مختلفة مثل تايوان وروسيا والولايات المتحدة.

وأوضحت أن هناك مشاركين من أوروبا من فرنسا وإيطاليا، التي تحمل جنسيتها مشيرة إلى أنه كأن العالم اجتمع هنا في الرياض للاحتفال باليوم الوطني.

وبينت أن كل العاملين في السيرك عبروا عن فخرهم بتقديم العروض وأنهم شعروا بمدى أهميتهم بالتواجد أمام هذا الجمهور الحاضر هذه الليلة، وأنه من الجيد جلب عروض السيرك للرياض.

وأضافت أنه من الضروري حدوث تغيير والدمج بين العالم الحالي والتقاليد والتاريخ السعودي، موضحة أن الجمهور الحاضر ألهموا بوجودهم هنا واستمتعوا كثيرا بما رأوا وكانوا سعداء للغاية رغم حرارة الطقس.

جدير بالذكر أن عرض ثروة وطن، هو الأول من نوعه، حيث يُعبّر العرض بصورة أساسية عن الثروة القومية الخاصة بالمملكة، ويستعرِض بين طيَّاته أهمية الماضي الجميل، والحاضر المثالي، والمُستقبل المُشرِق.



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Source akhbaar24

