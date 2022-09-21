طقس اليوم.. سماء غائمة بالرياض وضباب في الشرقية وأمطار رعدية بعدة مناطق بينها مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والدمام، و39 درجة في المدينة المنورة والرياض، و37 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
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