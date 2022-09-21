مستجدات الغزو الروسي.. زيلينسكي يقلل من استفتاءات ضم مناطق أوكرانية وواشنطن تحذر موسكو مجددًا

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تتواصل ردود الأفعال على الاستفتاءات المرتقبة لضم مناطق أوكرانية لروسيا، حيث قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية تلك الاستفتاءات، في وقت حذر فيه مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب إضافية حال ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا.

زيلينسكي يقلّل من الاستفتاءات المرتقبة لضمّ مناطق أوكرانية لروسيا

قلّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الثلاثاء)، من أهمية الاستفتاءات التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلّها القوات الروسية لضمّها إلى روسيا، مثمّناً إدانة الغرب لهذا المشروع.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لجميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاءات زائفة أخرى.

وقلّل الرئيس الأوكراني من شأن الاستفتاءات المقرّرة في 4 مناطق تسيطر عليها القوات الروسية.

أمريكا تحذر روسيا مجددًا

حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب إضافية حال ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء نصبتهم موسكو في مناطق محتلة بأربعة أقاليم أوكرانية إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.

وقال المسؤول “لقد أوضحنا أنه سيكون هناك المزيد من العواقب، لدينا عدد من الأدوات”.

مساعٍ أمريكية لفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي

اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسناتور الجمهوري بات تومي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.



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Source akhbaar24

