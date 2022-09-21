رئيس أرامكو : فرض ضرائب على شركات النفط لن يحل أزمة الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة وفرض ضرائب على شركات النفط ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية، معربا عن أسفه لاستمرار نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. وقال أمام منتدى في سويسرا: الزيادات في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية ومتأخرة جدا وقصيرة الأمد إلى حد بعيد، موضحا ان ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تبين سوء فهم للمشكلة. وأكد الناصر أن زيادة الضرائب على شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة، وأن أساس الأزمة حاليا هو نقص الاستثمارات ولا يوجد بدائل جاهزة.

واضاف: «إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم فلن تنتهي أزمة الطاقة، وعندما يتعافى الاقتصاد العالمي نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر»، وتحطمت آمال تعافي استثمارات النفط والغاز عالميًا بعد وباء كورونا، إذ اصطدمت بعدّة عوامل جديدة، في مقدّمتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم ومشكلات سلاسل التوريد.

وفي تقرير صادر مؤخرا حذّر منتدى الطاقة الدولي من أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض والغزو الروسي لأوكرانيا والغموض السياسي، جميعها عوامل تُعرقل الاستثمارات الجديدة للنفط والغاز في وقت يعاني فيه العالم من نقص الإمدادات. وتتجه استثمارات النفط والغاز للهبوط للعام الثالث على التوالي في 2022، مقارنة مع 2019، وانخفضت استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز خلال 2021 للعام الثاني على التوالي عند 341 مليار دولار، لتكون أقلّ بنسبة 25% تقريبًا من مستويات عام 2019، وفق التقرير السنوي الصادر عن منتدى الطاقة الدولي ومؤسسة آي إتش إس ماركت في ديسمبر2021. وفي تقييم لأزمة استثمارات الطاقة -قبل صدور تقرير 2022 بنهاية العام- قال الأمين العامّ لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل، إن تراجع استثمارات النفط والغاز هو السبب الرئيس لنقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن أزمة نقص الإمدادات ستتفاقم في النصف الثاني من 2022، مع تراجع المخزونات التجارية والإستراتيجية لمستويات منخفضة، ومع تضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسط الطلب على النفط.

وشدد على أن استثمارات النفط والغاز الجديدة لا تتعارض مع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، ولكنها ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال عملية تحول الطاقة. دول الغرب تفرض 200 % ضريبة على نفط الخليج استثمارات الغاز لاتتعارض مع خفض الانبعاثات استثمارات النفط والغاز مليار دولار استثمارات 2021 حول العالم انخفاض

في الاستثمارات مليار دولار استثمارات مجمدة.