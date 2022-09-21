الرئيس الأوكراني: الوضع العسكري في جبهات القتال يميل بوضوح لصالحنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أن الوضع العسكري في جبهات القتال مع القوات الروسية يميل بوضوح لصالح جيش بلاده. كما أعرب زيلينسكي عن ترحيبه برفض الغرب لعمليات الاستفتاء الروسي في المناطق الأوكرانية، وفقا لـ «العربية». وكانت الولايات المتحدة قد نددت في وقت سابق بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج المترتبة على ذلك الاستفتاء. أخبار قد تهمك

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