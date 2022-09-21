أمين جدة يرفع شكره للقيادة على تحويل مكتب مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على الجامعات التعرف على الجامعات السعودية التي أقرت تعليم الموسيقى بدءا من العام الجاريسعودية التي أقرت تعليم الموسيقى بدءا من العام الجاري

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