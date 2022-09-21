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شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات، بعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، وذلك حفاظًا على سلامتهم.
وأوضحت الإدارة أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.
يذكر أن مرور المنطقة الشرقية قد ضبط أمس (الثلاثاء)، قائد مركبة تجاوز حافلة نقل مدرسي وكاد يدهس طالبة عقب نزولها منها، واتخذ الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية ويوضح عقوبة ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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