النوم على الظهر.. أبرز فوائده وأضراره على الصحة

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تختلف وضعيات النوم المفضلة من شخص لآخر، فهناك من يفضل الاستلقاء على الظهر، وآخرون يشعرون براحة من النوم على الجانبين.

وهناك فوائد وأضرار على صحة الإنسان نتيجة وضعية النوم على الظهر، نستعرضها فيما يلي:

فوائد النوم على الظهر

فوائده للوجه: يؤدي النوم على البطن أو الجانب إلى أن تمتص أغطية الوسائد الزيوت الدهنية من الشعر، ما يتسبب في ظهور العديد من مشاكل البشرة مثل الرؤوس البيضاء والسوداء والتجاعيد وتهيج البشرة والاحمرار.

مقاومة الصداع: يقلل النوم على الظهر من الضغط على الرأس، وبالتالي تقليل الألم المصاحب للصداع العنقي الناتج عن الم الرقبة.

الحد من التهاب الجيوب الأنفية: يساهم الاستلقاء على الظهر في علاج احتقان الجيوب الأنفية، والحد من انسداد الممرات الأنفية، كما يساعد على التخفيف من أعراض ارتجاع المريء.

تخفيف ألم الظهر والرقبة: حيث تساعد وضعية النوم على الظهر على تخفيف الضغط على العمود الفقري، وبالتالي التقليل من ألم الظهر والرقبة.

تحسين التنفس: يعمل النوم بهذه الوضعية على التنفس بعمق، بخلاف النوم بالوضعيات الأخرى التي تسبب الضغط على الحجاب الحاجز وضيق التنفس.

أضرار النوم على الظهر

للحامل والجنين: يؤدي النوم على الظهر إلى قلة تدفق الدم للجنين عند المرأة الحامل، وتزيد احتمالية انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

انقطاع النفس الانسدادي: حيث يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم التي تسبب انقطاع النفس أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، ويفضل لهم النوم على أحد الجانبين بدلا من النوم على الظهر.

الشخير المستمر: ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الشخير المستمر بعدم النوم بهذه الوضعية لأنها تزيد من مشكلة الشخير.

زيادة الحموضة: يفضل للأشخاص الذين يعانون من الحموضة اختيار وضعيات أخرى بدلا من النوم على الظهر لأنها تزيد من الحموضة، مع التقليل من تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون قبل النوم مباشرة.



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Source akhbaar24

