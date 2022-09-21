تصل لـ 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية ويوضح عقوبة ذلك

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شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات، بعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت الإدارة أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

يذكر أن مرور المنطقة الشرقية قد ضبط أمس (الثلاثاء)، قائد مركبة تجاوز حافلة نقل مدرسي وكاد يدهس طالبة عقب نزولها منها، واتخذ الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة.

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Source akhbaar24

