مشاهير يدفعون المال مقابل التجمهر حولهم

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أكد الأكاديمي بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود ماجد الجريوي، أن بعض مشاهير مواقع التواصل المختلفة يدفعون أموالًا للجمهور من أجل التجمهر حولهم في الأماكن العامة لجذب الأنظار.

الدفع للتجمهر:

وأضاف الجريوي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض المشاهير يدفعون للجمهور، فهم يخلقون فوضى، فيتم الدفع لمجموعة من الشباب من أجل أن يكونوا نواة للتجمهر في الأماكن العامة.

دعاية سلبية:

ولفت إلى أن هذا الأمر يحدث في المملكة لكن ليس كثيرًا، وهو ما يسمى بالدعاية السلبية، موضحًا أن الفكرة الأساسية قد تكون من بعض المشاهير ليدفع الأموال من أجل التجمهر، ويتبناها بعد ذلك الشركات وينفذون له المشروع، وبعض المشاهير يستغرب التجمهر عليه لأنهم لا يستحقون ذلك والفوضى مع الدعاية السلبية مزيج خطير.

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Source almnatiq

