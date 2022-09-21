«الانضباط» تُغرم لاعب الاتفاق 20 ألف ريال بسبب الإساءة للحكم

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على سعيد المولد ظهير أيمن فريق الاتفاق قدرها 20 ألف ريال بسبب الإساءة لأحد الحكام.

وقررت الانضباط توقيع الغرامة على المولد بسبب الإساءة التي قام بها اللاعب تجاه حكم مباراة فريقه أمام الرائد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

كما عاقبت اللجنة حازم الزهراني لاعب فريق الخليج بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بعد حصوله على البطاقة الحمراء عقب تدخله بعنف على أحد لاعبي الاتحاد خلال الجولة الرابعة من المسابقة.

وأكدت لجنة الانضباط أن العقوبات الصادرة تجاه سعيد المولد وحازم الزهراني نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

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Source almnatiq

