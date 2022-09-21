شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. الاتحاد يتلقى ضربة في صفوف الفريق قبل كلاسيكو النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نادي اتحاد جدة السعودي ضربة موجعة في صفوف الفريق، بعدما ثبت غياب نجم الفريق عن كلاسيكو النصر المرتقب، في المباراة المقرر أن تقام ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء ذلك بعدما أشارت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية إلى تأكيد غياب نجم الفريق عن كلاسيكو النصر المرتقبة.

غياب عبدالعزيز البيشي عن كلاسيكو النصر والاتحاد

ووفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية"، فإن النجم عبدالعزيز البيشي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يغيب بشكل رسمي عن كلاسيكو النصر.، بعدما تم التأكيد على عدم جاهزيته بالإضافة إلى شفاؤه الغير مكتمل من الإصابة، والتي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا قويًا على النصر مساء الأحد الموافق 1 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يقع الاتحاد ثالثًا في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر، والذي يرتكز في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.