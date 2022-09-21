«الانضباط» تُغرم لاعب الاتفاق 20 ألف ريال بسبب الإساءة للحكم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على سعيد المولد ظهير أيمن فريق الاتفاق قدرها 20 ألف ريال بسبب الإساءة لأحد الحكام.

كما عاقبت اللجنة حازم الزهراني لاعب فريق الخليج بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بعد حصوله على البطاقة الحمراء عقب تدخله بعنف على أحد لاعبي الاتحاد خلال الجولة الرابعة من المسابقة.

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