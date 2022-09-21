5 علامات ظاهرة تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال خبراء الصحة إن ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، بحسب موقع “إيت ذيس”.

وأوضح أن هناك 5 علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان، وتشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى أنه “في حال ظهورها، لا يجب إهمالها”:

– ألم الساق: مرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان.

– الدوار: يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

– ألم صدر: قد يكون علامة على مرض خطير ولا يجب تجاهله أبدا ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

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– يمكن أن يتسبب في ترسبات دهنية صفراء صغيرة حول العينين، تسمى “الزانثلازما”.

– يحذر الأطباء من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى العجز الجنسي.