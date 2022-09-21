شكرا لقرائتكم خبر عن غريب انضم إلى النصر "بالإجبار".. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن عدم موافقة عبد الرحمن غريب على الانتقال إلى النصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وإجباره على ذلك، من جانب إدارة الأهلي السعودي بسبب العلاقات القوية بين الطرفين.

تعرف على حقيقة "إجبار" غريب على الانتقال إلى النصر

وكشف جراح الظفيري، وكيل أعمال النجم الشاب عبد الرحمن غريب، "إجبار" اللاعب، على الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من جانب إدارة الراقي

وأكد الظفيري من خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنه تحدث مع عبدالرحمن غريب، فور تلقيه عرضًا من رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، ولم يتردد اللاعب ووافق بشكل مباشر.

النصر يتمكن من الفوز بسباق ضم "غريب"

نجخ النصر في ضم عبد الرحمن غريب صاحب الـ 25 عامًا من أهلي جدة بالصيف الماضي وسط سباق شرس رفقة العديد من كبار الأندية السعودية، وهم الهلال والاتحاد، ويستمر اللاعب بعقد مع العالمي حتى في صفوف العالمي حتي 2026.

كلاسيكو مراقب بين النصر والاتحاد

وفي سياق آخر.. من المقرر أن يقع الاتحاد

ضيفًا ثقيلًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

وتنطلق ركلة بداية الكلاسيكو المرتقب في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.