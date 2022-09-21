شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يغيب عن كلاسيكو النصر والاتحاد لهذا السبب.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن وجود احتمالية كبيرة لـغياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مُهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن كلاسيكو النصر المرتقب.

تطورات صادمة في قضية حمد الله

وكشف الشيخي في تصريحات تلفزيونية، عن تطورات صادمة لملف حمدالله مع النصر، مشيرًا إلى اكتمال "ملف المنازعة" بين نادي النصر والاتحاد، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، بشكل رسمي.

وأكد القانوني الرياضي، على تبقي رد اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم فقط لا غير، على خطاب مركز التحكيم الرياضي، في المنازعة، من أجل إصدار الحكم النهائي في القضية.

حمدالله يغيب عن كلاسيكو النصر والاتحاد

مُشددًا على أن رد اتحاد الكرة، يكون خلال 5 أيام فقط من إرسال الخطاب، مما يعني إصدار مركز التحكيم الرياضي قراره الرسمي في فترة مدتها لا تزيد عن 10 أيام.

لذلك من المحتمل أن لا نشاهد حمدالله في كلاسيكو النصر والاتحاد في حال صدور الحكم قبل هذه المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

تفاصيل قضية حمدالله مع النصر

أعلنت الاحتراف السعودية أعلنت في وقتٍ سابق، إيقاف حمد الله لمدة "4 أشهر"؛ بسبب قضية التسجيلات الصوتية التي سُربت إلى النصر.

إلا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر بشكل رسمي رفع عقوبة إيقاف النجم المغربي مؤقتًا، لحين الفصل النهائي في القضية.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، في كلاسيكو ناري يقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما ترتكز كتيبة رودي جارسيا خلفًا للاتحاد برصيد 9 نقاط.