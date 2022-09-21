شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - إصابة قوية تضرب صفوف المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 21 من سبتمبر الجاري عن معاناة نجم المنتخب السعودي من إصابة قد تهدد استكماله لمعسكر الخُضر في المدينة الإسبانية.

الكشف إصابة نجم المنتخب السعودي

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية، فإن حسان تمبكتي لاعب الشباب، شعر ببعض الانزعاجات، نتج عنها إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة وموقفه من استكمال المشاركة مع المنتخب السعودي في المعسكر الحالي.

وغاب تمبكتي عن التدريبات الجماعية مع زملائه منذ بداية المعسكر في المدينة الإسبانية.

واستطاع نجم الشباب العودة أمس، من أجل المشاركة في تدريبات الأخضر “بشكل محدود للغاية” عقب تأكيد اكتمال جاهزيته.

تعرف على تفاصيل إصابة حسان تمبكتي

أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الإصابة التي تعرَّض لها تمبكتي، حدثت له مع الشباب في دوري روشن السعودي، وليست في المعسكر.

ولم يكن هناك وقتٌ من أجل إجراء الفحوصات الطبية المعتادة للاعبي المنتخب قبل الالتحاق، لأن المغادرة إلى إسبانيا جاءت بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة بشكل مباشر، وفقًا لما نشرته الصحيفة السعودية.

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواجهتين وديتين من العيار الثقيل، أمام كل من "الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية".

تعرف على موعد وديتي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية أمام المنتخب السعودي

- من المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة أمام الإكواردور مساء يوم الجمعة القادم الموافق 23 من سبتمبر الجاري، والتي تنطلق في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- بينما يقع الخصر في مواجهة الولايات المتحدة الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.