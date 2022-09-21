بعد شهرين من ضمه.. ناسيونال يعلن رحيل سواريز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن خوسيه فوينتس، رئيس نادي ناسيونال الأوروغوياني، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الدولي المخضرم لويس سواريز سيرحل عن الفريق في نوفمبر المقبل عند نهاية عقده.

وقال فوينتس لمحطة “بوينتو بينال” التلفزيونية: “لويس سواريز سيرحل عن ناسيونال عند نهاية الدوري، لن أشارك في توقعات خاطئة”.

وأضاف “لويس سواريز قام بمجهود رائع لناسيونال، وكل مرة سألوني فيها، كنت أقولها حتى لا ينتج عنها توقعات للمستقبل”.

وختم رئيس ناسيونال حديثه بالقول “إنه راحل وقد قال ذلك أكثر من مرة، هكذا عالجنا الأمور”.