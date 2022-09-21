ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الحديبية الفرعية، لحوماً وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مركبة غير مخصصة لذلك. وأكدت الأمانة أنه تم اتخاذ اللازم وحجز المركبة، وذلك لحين استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. كما أغلقت بلدية المعابدة الفرعية، 5 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات البلدية، لافتة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. أخبار قد تهمك

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